Государственный музей А.С. Пушкина провел день памяти великого поэта

Государственный музей имени А.С. Пушкина в Москве традиционно готовит специальное мероприятие к Дню памяти поэта, 10 февраля, которое включает минуту молчания, концерт в Усадебном дворе на Пречистенке и экскурсии в фондовые хранилища музея.