Государственный музей А.С. Пушкина провел день памяти великого поэта

Государственный музей имени А.С. Пушкина в Москве традиционно готовит специальное мероприятие к Дню памяти поэта, 10 февраля, которое включает минуту молчания, концерт в Усадебном дворе на Пречистенке и экскурсии в фондовые хранилища музея.
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