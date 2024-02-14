Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Захарова: многие лица из руководства стран НАТО имеют предков-нацистов

Захарова: многие лица из руководства стран НАТО имеют предков-нацистов

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik высказалась по поводу родственных связей с нацистами периода гитлеровской Германии некоторых нынешних политических лидеров Европы и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх