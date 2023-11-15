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Подписано соглашение о взаимодействии между МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз»

Подписано соглашение о взаимодействии между МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз»

14 ноября в Москве подписано соглашение о взаимодействии между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ООО «Газпром межрегионгаз».

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