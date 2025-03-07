Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп высказался о конфликте между Рубио и Маском

Трамп высказался о конфликте между Рубио и Маском

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме опроверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоном Маском.

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