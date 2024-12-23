Зарплаты для мам и подарочный сертификат младенцам: вводят новые меры поддержки для нижегородок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря, ФедералПресс. В Нижегородской области в 2025 году планируют внедрить региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу, благодаря чему общая сумма выплат для семей за каждого ребенка, рожденного после 1 июля, составит один миллион рублей.