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Царьград

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Центробанк Армении: рост цен на российский газ увеличит инфляцию

Центробанк Армении: рост цен на российский газ увеличит инфляцию

Глава Центробанка Армении Мартин Галстян сообщил о возможном росте инфляции из-за увеличения цен на российский газ.

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