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Красный Север

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На Ямале за сутки два человека пострадали в ДТП

На Ямале за сутки два человека пострадали в ДТП

За минувшие сутки пожарно‑спасательные подразделения МЧС России на Ямале один раз привлекались к ликвидации пожара и трижды — к устранению последствий дорожно‑транспортных происшествий, сообщили 18 сентября в МЧС ЯНАО в МАХ.

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