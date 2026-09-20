Участник СВО Суразов победил на выборах в ГД в Республике Алтай

В Республике Алтай определился победитель выборов в Госдуму по одномандатному округу № 2. После обработки 100% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» Александр Суразов — он набрал 49,17% голосов.
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