В Калинковичском районе маршрутка ´Могилев-Мозырь´ вылетела с трассы и опрокинулась. Семь человек пассажиров оказались в боль...

В Калинковичском районе маршрутка ´Могилев-Мозырь´ вылетела с трассы и опрокинулась. Семь человек пассажиров оказались в больнице ФотоВечером в пятницу, 24 ноября, ´Мерседес Бенц Спринтер´ на 108 километре дороги Р-31 ´Бобруйск - Мозырь - граница Украины´ съехал в кювет и опрокинулся на бок .