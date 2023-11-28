В Калинковичском районе маршрутка ´Могилев-Мозырь´ вылетела с трассы и опрокинулась. Семь человек пассажиров оказались в боль...

В Калинковичском районе маршрутка ´Могилев-Мозырь´ вылетела с трассы и опрокинулась. Семь человек пассажиров оказались в больнице ФотоВечером в пятницу, 24 ноября, ´Мерседес Бенц Спринтер´ на 108 километре дороги Р-31 ´Бобруйск - Мозырь - граница Украины´ съехал в кювет и опрокинулся на бок .
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