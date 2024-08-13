Просто давайте вспомним, что у России, на самом деле, не женское лицо

Русские - успешный, прагматичный и жёсткий народ Намедни я прочитала (ну и перепостила, или как там это называется в телеграмме) текст, где были такие слова: "Отбросьте в сторону идиотскую фразу "мы не такие".
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