Всероссийская акция к 180-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова для школьников

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура - школьникам" состоится Всероссийская акция, посвященная 180-летию со дня рождения великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.
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