Видно не судьба: россиянка не смогла лишиться восстановленной девственности

Жительница Кургана не смогла лишиться восстановленной девственности. Как пишет издание URA.RU, после гименопластики — операции по зашиванию девственной плевы, пациентка не смогла лишиться вновь обретенной невинности естественным путем и ей пришлось обращаться за помощью к медикам.
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