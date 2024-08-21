Видно не судьба: россиянка не смогла лишиться восстановленной девственности

Жительница Кургана не смогла лишиться восстановленной девственности. Как пишет издание URA.RU, после гименопластики — операции по зашиванию девственной плевы, пациентка не смогла лишиться вновь обретенной невинности естественным путем и ей пришлось обращаться за помощью к медикам.