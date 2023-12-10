Названы мобильные сервисы, тайно списывающие деньги

Платные подписки способны незаметно списывать денежные средства со счёта пользователя, даже если удалить само приложение, заявил директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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