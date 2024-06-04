Тайны характера, о которых может рассказать дверь, шкаф и наволочки и другие предметы Алёна Юрьева На первый взгляд, обычные предметы в вашем доме просто служат своей цели: дверь защищает ваш дом, шкаф хранит одежду, а наволочки украшают кровать.