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Царьград

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Всё равно, что давать в долг игроку: Американский политолог о помощи Украине

Всё равно, что давать в долг игроку: Американский политолог о помощи Украине

Политолог сравнил финансирование Киева с игровыми долгами.Американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт сообщил, с чем схоже бесконечное кредитование Украины.

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