Для бизнеса запустят платформу обратной связи на базе госуслуг

До конца 2025 года власти запустят единую систему приема и обработки обращений бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг, сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Мурат Керефов.
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