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Криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.

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