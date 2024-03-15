Владимир Скачко: Оккупация впрок. Польша отгородится от России украинскими землями

Заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости о том, что если Польша введет войска в Украину, то уже не уйдет оттуда, тесно связано и с историей, и с современной трактовкой обеспечения безопасности.
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