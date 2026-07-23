ВСУ ударили по складам маркетплейса в Воронежской области

У одного склада пострадала кровля, у второго — фасад В Воронежской области ночью произошла атака беспилотников ВСУ на склады крупного маркетплейса, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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