Axios: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов

По данным портала Axios, Соединенные штаты Америки намерены объявить о развёртывании «специальной модернизированной многонациональной оперативной группы» в Красном море с целью сдерживания нападений хуситов на гражданские суда.
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