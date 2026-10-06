Евкуров передал звезду Героя России родственникам погибшего штурмовика

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в зоне СВО Айка Гаспаряна.
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