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Обворожительная Лада Мишина презентовала в клубе “Мумий Тролль Music Bar” новый клип “Просыпаюсь”

Обворожительная Лада Мишина презентовала в клубе “Мумий Тролль Music Bar” новый клип “Просыпаюсь”

12 марта 2024 года в Москве состоялась премьера клипа певицы Лады Мишиной на песню «Просыпаюсь». Мероприятие прошло на сцене клуба «Мумий Тролль Music Bar» в рамках проекта «Горячая премьера клипа» телеканала Music Box Gold.

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