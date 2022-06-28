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Экономист Голубев объяснил, почему США не смогут вытеснить РФ с европейского рынка энергоносителей

Экономист Голубев объяснил, почему США не смогут вытеснить РФ с европейского рынка энергоносителей

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев предвидит сложности, с которыми может столкнуться экономика РФ из-за ухода западных инвесторов из России, но считает, что со временем эта проблема будет решена.

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