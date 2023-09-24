В Надыме живет династия педагогов дошкольного образования с 50-летней историей

У педагогической династии Тимохиных-Ростовщиковых-Бочаровых в Надыме — 50-летняя история. Первым ее представителем стала Любовь Феофановна Тимохина, в далеком 1973 году приехавшая работать на Ямал после окончания Карачаево-Черкесского института.