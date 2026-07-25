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Инцидент в аэропорту, суды с Телегиным и детство без ТВ: как сейчас живет певица Пелагея

Инцидент в аэропорту, суды с Телегиным и детство без ТВ: как сейчас живет певица Пелагея

Весной 2025 года в многолетних судебных спорах певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина наметился сдвиг: суд отменил запрет на выезд за границу для их дочери Таисии.

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