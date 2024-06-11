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Для всех поколений: какой мультик стал любимым для россиян

Для всех поколений: какой мультик стал любимым для россиян

Мультсериал «Ну, погоди!» оказался самым любимым среди россиян. Это показал опрос KP.RU, в котором читатели издания оценили любимую анимацию легендарного «Союзмультфильма» — студия радует людей уже почти 90 лет.

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