Для всех поколений: какой мультик стал любимым для россиян

Мультсериал «Ну, погоди!» оказался самым любимым среди россиян. Это показал опрос KP.RU, в котором читатели издания оценили любимую анимацию легендарного «Союзмультфильма» — студия радует людей уже почти 90 лет.
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