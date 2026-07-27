ФСБ разоблачила «разглашателя» гостайны в погонах

Расследование уголовного дела, возбужденного против замначальника отдела уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» Ярослава Викторова, завершено, материалы дела переданы в областной суд для рассмотрения по существу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии