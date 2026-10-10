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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» проиграл «Крыльям» 4 из 6 последних матчей на выезде. 4.90 – самарцы победят

«Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Красно-белые котируются явными фаворитами матча с коэффициентом 1.

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