В гамму моделей Lada вновь возвращается Granta Sport

Какая встреча! Справа от меня Владимир Шешенин, пилот заводской команды Lada Sport Rosneft, выступающий в самом престижном классе TCR Russia чемпионата России по кольцевым гонкам, а я смотрю на красный светофор и жду старта.
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