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Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

Фестиваль "Жара", который в этом году проходит не в Баку, как обычно, а в подмосковном "Крокус Сити Холле", в самом разгаре! Второй день музыкального смотра был посвящен хитам нулевых, а главным виновником творческого вечера стал Дмитрий Маликов.

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