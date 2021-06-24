Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

Фестиваль "Жара", который в этом году проходит не в Баку, как обычно, а в подмосковном "Крокус Сити Холле", в самом разгаре! Второй день музыкального смотра был посвящен хитам нулевых, а главным виновником творческого вечера стал Дмитрий Маликов.