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Сын Януковича Александр перестал быть учредителем компании из Петербурга

Сын Януковича Александр перестал быть учредителем компании из Петербурга

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр больше не является учредителем компании «Арсенал Инвест», созданной им в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, свидетельствует информация из регистрационных документов.

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