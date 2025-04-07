Сын Януковича Александр перестал быть учредителем компании из Петербурга

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр больше не является учредителем компании «Арсенал Инвест», созданной им в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, свидетельствует информация из регистрационных документов.
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