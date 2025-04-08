Врач Чердак: диабет может разрушить клетки мозга

Сахарный диабет может разрушительно повлиять на здоровье мозга. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
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