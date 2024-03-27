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Генпрокуратура РФ вернула государству 15 предприятий ВПК

Генпрокуратура России с 2023 года вернула в собственность РФ 15 предприятий в области военно-промышленного комплекса (ВПК), часть из которых ранее попадала под контроль недружественных стран, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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