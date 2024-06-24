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Кожевников о «Сибири» и «Салавате»: «Не удивлюсь, если проедут мимо плей-офф. В Новосибирске нет связи поколений, костяка, среднего звена. В Уфе много потерь в атаке, возрастная оборона»

Александр Кожевников считает, что «Сибирь» и «Салават» могут не попасть в плей-офф. – За работой трансферного рынка в КХЛ следите? – Последний громкий контракт – Широкова с «Сибирью».

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