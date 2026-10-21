Освобождение Стивена Хаббарда - это прежде всего сигнал Вашингтону о готовности Москвы к сотрудничеству, даже если содержательного прогресса на переговорах по украинскому вопросу добиться не удастся, считает старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.