«Такой всплеск аварийности – впервые за 10 лет»: ГАИ о нарушителях на дорогах Татарстана

На дорогах республики только за прошлую неделю погибли 16 человек. О том, что думают об основных причинах ДТП, о водителях-нарушителях и неплательщиках штрафов за нарушения правил дорожного движения автоинспекторы, судебные приставы, главы автошкол и сами водители, – в репортаже «Татар-информа».