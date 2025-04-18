"Горная невеста": венецианский хит о сельской Италии середины XX века

В то время как Московский международный кинофестиваль теперь лишен по-настоящему громких премьер из программ Канн, Венеции, Берлина и других первостепенных мировых смотров, фестивальные хиты продолжают выходить в прокат.
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