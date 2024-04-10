СКР завёл дело по факту финансирования терактов в России высшими должностными лицами США/НАТО

В конце марта в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились депутаты Андрей Красов ("Единая Россия"; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России), Николай Харитонов (КПРФ; председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, дважды кандидат на пост Президента России) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, член Рабочей группы по вопросам СВО), а также философ Александр Дугин (директор учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" Российского государственного гуманитарного университета, директор Института "Царьград") и экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач.