Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Мамма-Миа! Неужели сам затулло-душанбинский озаботился провокациями Абхазии ?!!! Какая прелесть! Лучше бы этот долгож...Депутат Затулин п...
  • Авас Анекак
    да Затулин пидарэто лобирует интересы крупного бизнеса по завозу специалистов он виноват что сейчас творят черножопыеДепутат Затулин п...
  • Vasilii Chitin
    Таким образом это заканчивается нескоро и с ничейным результатом. Американцы, например, или те же израильтяне  если и...Владимир Путин: Р...

История удивляет: все войны Святослава имели целью возвращение его личного долга Руси

История удивляет: все войны Святослава имели целью возвращение его личного долга Руси

 Из-за того, что князь Святослав, заняв киевский престол в 960 году, окончательно разорвал договорные отношения с Византией, императора которой Константина VII «Багрянородного» он винил в организации  убийства своего отца, Русь лишилась прежних огромных доходов – части торгового налога с черноморских проливов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх