История удивляет: все войны Святослава имели целью возвращение его личного долга Руси

Из-за того, что князь Святослав, заняв киевский престол в 960 году, окончательно разорвал договорные отношения с Византией, императора которой Константина VII «Багрянородного» он винил в организации убийства своего отца, Русь лишилась прежних огромных доходов – части торгового налога с черноморских проливов.
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