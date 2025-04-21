История удивляет: все войны Святослава имели целью возвращение его личного долга Руси

Из-за того, что князь Святослав, заняв киевский престол в 960 году, окончательно разорвал договорные отношения с Византией, императора которой Константина VII «Багрянородного» он винил в организации убийства своего отца, Русь лишилась прежних огромных доходов – части торгового налога с черноморских проливов.