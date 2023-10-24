В праздник 25 октября верующие молятся Иерусалимской Божьей Матери Ирэн Орлонская25 октября является особенным днем для православных христиан, поскольку в этот день они празднуют икону Божией Матери Иерусалимской.
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