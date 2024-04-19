Губернатора и депутатов попросили оставить Музей Декабристов в покое

Забайкальская организация Союза архитекторов России обратилась к губернатору края и депутатам Заксобрания с открытым письмом, в котором их просят не допустить передачу здания Музея Декабристов в собственность РПЦ.
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