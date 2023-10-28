Парламент Грузии поддержал поправки об обмене секретной информацией с Евросоюзом

Комитет грузинского парламента по евроинтеграции поддержал поправки в закон "О государственной тайне", которые подразумевают появление в законодательстве Грузии обязательства сохранения тайны Евросоюза (ЕС).
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