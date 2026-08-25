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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» может перехватить Кессиэ у «Ювентуса»

«Рома» может перехватить полузащитника  Франка Кессиэ у « Ювентуса ». Туринский клуб уже длительное время претендует на 29-летнего хавбека сборной Кот-д’ Ивуара , и находящийся в статусе свободного агента игрок ранее не рассматривал другие предложения.

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