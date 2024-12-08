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Премьер аль-Джалали предложил провести свободные выборы в Сирии

Премьер аль-Джалали предложил провести свободные выборы в Сирии

Премьер Сирии Гази аль-Джалали в Дамаске заявил о необходимости проведения свободных выборов. Он контактирует с лидерами антиправительственных формирований для обсуждения управления страной в переходный период и согласился временно возглавить правительство.

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