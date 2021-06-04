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Мне страшно от того, что я натворила

Мне страшно от того, что я натворила

Вспоминаю героя Фунтика из мультфильма, и я в отличие от него встретила не фокусника, а сказочника.

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Vera Dobryagina
Боюсь открыть рот и поступить правильно...Милая, ты уже столько по жизни неправильного наворотила, что пора уже и душу облегчить. Или хочешь всю оставшуюся жизнь в несчастье прожить? И про какие же это деньги ты сказать не можешь? Почему не можешь долг вернуть? Почему сестре денег не дали, хотя они у вас есть? Ну про совесть - понятно, у тебя её как не было, так и нет, а вот деньги ваши, похоже, дурно пахнут.
Галина Войсковая
Что можно ожидать от людей без совести и чувства долга и хотя бы малой толики порядочности?
Танюша Милая
Расплата не заставила себя ждать . Ещё раз убедилась : не всегда то, чего мы хотим , нам нужно !
Михаил Сартин
Дура.
Виктория Смолкина
идиотка что ли, альфонса содержит ,ох и дибилка.
Людмила Журавская
ума нет - считай, калека
Галина Крымская
Нужно рвать.

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