Мне страшно от того, что я натворила

5МИНУТКАБизнес и финансыМне страшно от того, что я натворила Вспоминаю героя Фунтика из мультфильма, и я в отличие от него встретила не фокусника, а сказочника.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaБоюсь открыть рот и поступить правильно...Милая, ты уже столько по жизни неправильного наворотила, что пора уже и душу облегчить. Или хочешь всю оставшуюся жизнь в несчастье прожить? И про какие же это деньги ты сказать не можешь? Почему не можешь долг вернуть? Почему сестре денег не дали, хотя они у вас есть? Ну про совесть - понятно, у тебя её как не было, так и нет, а вот деньги ваши, похоже, дурно пахнут.Галина ВойсковаяЧто можно ожидать от людей без совести и чувства долга и хотя бы малой толики порядочности?Танюша МилаяРасплата не заставила себя ждать . Ещё раз убедилась : не всегда то, чего мы хотим , нам нужно !Михаил СартинДура.Виктория Смолкинаидиотка что ли, альфонса содержит ,ох и дибилка.Людмила Журавскаяума нет - считай, калекаГалина КрымскаяНужно рвать.Комментировать
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