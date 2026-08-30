SCMP: Китай и Россия откроют новый маршрут в Арктику через реки

Китай и Россия рассматривают создание маршрута через реки Иртыш и Обь в Арктику, обеспечивая доступ к ресурсам и судоходству вне санкций.
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