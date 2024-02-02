В Астраханcкой области мужчина признан виновным в похищении местного жителя и девушки, а также убийстве последней в 2002 году

Собранные следственными органами СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении мужчины.
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