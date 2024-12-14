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Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшении погоды 14 и 15 декабря

Госавтоинспекция Тульской области предупредила автомобилистов об ухудшении погоды 14 и 15 декабря

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21:00 вечера 14 декабря и до 21:00 вечера 14 декабря в Тульской области ожидается снегопад, на дорогах — гололедица.

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