Не пустили без паранджи: вскрылась неудобная правда об отделении Сбера

Представьте себе обычный летний день в центре Москвы. Солнце припекает, город живет своим привычным ритмом, и каждый из нас заходит в знакомые с детства финансовые учредения, чтобы решить простые бытовые задачи — перевести деньги, оплатить счета или настроить мобильное приложение.
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Зашибись!!!
Ох, доиграемся с этой многонациональностью.
Права клиентов указаны в ГК РФ и законе «О защите прав потребителей». Когда вы запускаете бизнес, то по умолчанию заключаете публичное соглашение с потребителями. Это значит, что компания обязуется работать с каждым, кто готов купить ее продукты.
В качестве причин отказа в обслуживании нельзя приводить:
Национальность, пол, должность, уровень дохода, внешность клиента. С этой точки зрения фейсконтроль в клубах также нелегитимен.
Конечно это прямое нарушение закона. Или только русские должны обслуживать любого "ценного" специалиста по закону о защите прав потребителей и по Конституции?
В самом деле ведь превращение государственного или универсального коммерческого банка в закрытый анклав со своими жесткими ограничениями по дресс-коду — это опасный прецедент😡. А по-моему, это начальные шаги, так сказать окно Овертона, к прямому сепаратизму
Исламское финансирование как-то отличается от православного, или буддистского, или атеистического? Ну давайте теперь тёток в хиджабах выставлять отовсюду... и вообще, что это значит первый офис! Что, будут и второй, и третий, и т.д.? Слишком агрессивная вся эта публика исповедующая ислам. Что-то у них всё через чур! И как это могут быть какие-то отдельные у них финансы? Значит крутят они общие деньги всех граждан РФ, а обслуживают только причастных к исламу? Очень интересно!
Нахера гальванизировать эту крайне сомнительную "новость" с длинной бородой?