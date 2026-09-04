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Царьград

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Обручальное кольцо снято: Пугачёва на фото с Серебренниковым, пока Галкин* позирует с бицепсами

Обручальное кольцо снято: Пугачёва на фото с Серебренниковым, пока Галкин* позирует с бицепсами

Пока обеспокоенные поклонники гадают, что происходит в некогда образцовой семье, Алла Пугачёва и Максим Галкин* в очередной раз подбросили дров в костёр слухов.

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